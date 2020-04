In mehreren Vororten von Paris und Straßburg ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Randalierer in einem Straßburger Vorort einen Molotow-Cocktail auf einen Polizeiposten und zündeten Autos und Mülleimer an. Auslöser der Randale ist ein Vorfall in Paris. Dort war ein Motorradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Polizeiauto schwer verletzt worden. Er hatte den Beamten danach vorgeworfen, ihn absichtlich zu Fall gebracht zu haben.