Das französische Parlament hat mit einem neuen Gesetz typische Geräusche und Gerüche auf dem Land zum Kulturerbe erklärt. Damit sind der Hahnenschrei, das Muhen von Kühen und das Blöken von Schafen sowie das Läuten von Kirchenglocken unter Schutz gestellt - ebenso wie auch der Geruch von Schweine- oder Pferdeställen. Die Regierung in Paris will so Klagen zugezogener Städter verhindern.