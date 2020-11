per Mail teilen

Nach mehreren islamistisch-motivierten Anschlägen innerhalb weniger Wochen verschärft Frankreich die Grenzkontrollen. Präsident Emmanuel Macron kündigte an, dass die Zahl der dort stationierten Sicherheitskräfte verdoppelt werden soll - auf 4.800. Außerdem regte er eine Reform des Schengen-Raums an - mit ebenfalls stärkeren Kontrollen. Vorschläge dazu will Macron beim kommenden EU-Gipfel im Dezember vorlegen.