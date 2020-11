per Mail teilen

Frankreich erhebt in diesem Jahr eine Digitalsteuer für Internet-Konzerne. Google, Amazon, Facebook und mehrere andere Unternehmen hätten bereits Steuerbescheide erhalten, erklärte das Finanzministerium in Paris. Sie müssten drei Prozent Steuer auf den in Frankreich unter anderem mit Online-Werbung erzielten Umsatz zahlen. US-Präsident Donald Trump hatte die Steuer als unfair kritisiert, seine Regierung drohte mit Strafzöllen auf französische Produkte wie Kosmetika und Handtaschen.