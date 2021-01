Frankreichs Präsident Emmanuel Macron baut nach der Niederlage seiner Partei bei den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende die Regierung um. Er ernannte Jean Castex zum neuen Premierminister. Um den Schritt möglich zu machen, hatte Amtsinhaber Édouard Philippe am Morgen seinen Rücktritt eingereicht. Macron hatte den Franzosen nach den Kommunalwahlen einen neuen Kurs versprochen. In Zeitungsinterviews kündigte er einen Politikwechsel und neue Gesichter an. Er wolle nach der Corona-Krise unter anderem die Umwelt- und die Sozialpolitik stärken - etwa mehr gegen die Jugendarbeitslosigkeit unternehmen und das Gesundheitssystem stärken, so Macron.