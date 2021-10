Frankfurt Hahn dichtmachen

per Mail teilen

Der Flughafen Frankfurt Hahn ist pleite und gehört geschlossen. Damit kann er dann gerne Vorbild sein für andere Millionengräber, wie dem Bodensee-Airport, meint Stefan Giese.

Der Flughafen Frankfurt Hahn ist mal wieder in Schwierigkeiten. Seine Betreibergesellschaft hat Insolvenz angemeldet. Spätestens jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, das ewige Experiment "Frankfurt Hahn" für gescheitert zu erklären.

Seitdem der Flughafen in den Neunzigern in zivile Hand überging, sorgt er verlässlich für Negativschlagzeilen, Millionenverluste, Streit mit der EU-Kommission und sonstigen Ärger, der vor allem für die rheinland-pfälzische Landesregierung eine Peinlichkeit nach der anderen gebracht hat. Was diese wiederum aus unerfindlichen Gründen nicht davon abhält, den Airport im Hunsrück für ein Prestigeprojekt zu halten.

Dabei beginnen die Probleme schon beim Namen "Frankfurt Hahn", was nichts anderes ist als Etikettenschwindel. Frankfurt/Main liegt über hundert Kilometer entfernt. Die Anbindung des Flughafens ist nicht der Rede wert, eine Zuganbindung fehlt ganz. Kein Wunder, dass unter diesen Umständen das Streckennetz für Passagierflüge immer dünner wurde und damit auch die Anzahl der Fluggäste. Der Frachtverkehr allein reicht offensichtlich nicht, um den Airport wirtschaftlich zu tragen.

Nicht viel los auf dem Airport im Hunsrück dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

Nachdem weder die jetzige Fraport – ein Riese unter den Flughafen-Betreibern – noch die Landesregierung und auch nicht ein chinesischer Investor es vermochten, den Hahn wirtschaftlich auf eigene Beine zu stellen, ist es höchste Zeit, die Realitäten anzuerkennen und den Hahn als dauerhaft unrentabel zu schließen.

Und wenn wir schon dabei sind: Gleiches gilt auch für den "Bodensee-Airport" Friedrichshafen, der zwar tatsächlich am Bodensee liegt, aber eben auch auf der Tasche der öffentlichen Hand – als beeindruckend zuverlässiger Verlustbringer.