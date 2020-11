Was ist nötig, damit digitales Lernen an den Schulen funktioniert? Durch die Corona-Pandemie brennt diese Frage Bildungspolitikern, Eltern und auch Schülern noch mehr unter den Nägeln.

Eine häufig aufgestellte These lautet: Das Corona-Virus wirkt wie ein Brennglas für bereits bekannte Probleme. In der Bildungspolitik scheint das besonders zuzutreffen, denn in Deutschland wird seit Jahren über eine höhere Digitalisierung diskutiert. Doch noch immer fehlt es in vielen Schulen an entsprechenden Geräten und Internetzugängen, bei den Lehrern am digitalen Wissen und bei den Schülern sind Möglichkeiten und Bildungsstand sehr unterschiedlich.

Forum Digitalisierte Bildung an zwei Tagen

Wie kann Schule in der digitalen Welt aussehen? Warum ist das überhaupt sinnvoll? Und wo läuft es schon gut? Mit solchen und anderen Fragen beschäftigt sich seit einigen Jahren das Forum Digitalisierung Bildung. Am Donnerstag und Freitag treffen Akteure aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aufeinander und beraten über Lösungen - in diesem Jahr natürlich digital.

"Wir brauchen eine große politische und letztlich gesamtgesellschaftliche Anstrengung, um unsere Schulen für das digitale Zeitalter fit zu machen", sagte Nils Weichert, Geschäftsführender Vorstand des Forum bereits im vergangenen Jahr. An dieser Forderung hat sich wenig geändert.