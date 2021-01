Als "Residenz des Rechts" ist Karlsruhe nun um eine weitere, wichtige Einrichtung reicher: die Dokumentationsstelle Rechtsextremismus im Generallandesarchiv Karlsruhe.

Die Dokumentationsstelle beruht auf der Sammlung des Journalisten Anton Maegerle und umfasst umfangreiche Datenbanken, Publikationen und Zeitschriften zu rechtsextremen sowie rechtsterroristischen Personen und Netzwerken in Deutschland.

Mit einer zweitätigen digitalen Tagung zum Thema Rechtsextremismus hat das Generallandesarchiv die neue Forschungsstelle eröffnet.

Rechtsextremismus und Antisemitismus allgegenwärtig

Dabei kamen nicht nur bekannte Historiker wie Prof. Uffa Jensen vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung oder der Soziologe Prof. Fabian Vichrow zu Wort, deren Forschungsschwerpunkte die Ausprägungen des Rechtsextremismus in Deutschland sind. Auch die vielfach ausgezeichnete Journalistin Andrea Röpke war vom Büro aus zugeschaltet und berichtete über ihre teilweise gefährlichen Recherchen zu völkischen Gruppierungen im Deutschland.

"Nichts ist gut. Es gibt keinen Schlussstrich nach dem NSU"

Den Abschluss der Tagung bildete eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion zur Bedrohung durch den Rechtsextremismus mit Vertretern von Polizei, Verfassungsschutz und Bundesanwaltschaft. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt moderierte die Veranstaltung und warf – auch im Hinblick auf die tagesaktuelle Urteilsverkündung im Fall Lübcke - die Frage auf: Wo stehen wir eigentlich in Sachen Rechtsextremismus im Jahr 2021?

Bundesanwalt Thomas Beck, ständiger Vertreter des Generalbundesanwaltes, stellte hierzu gleich zu Anfang klar, dass man zwar viele Erkenntnisse aus dem NSU-Verfahren gewonnen habe, es allerdings falsch sei zu denken, man könne sich nun zurücklehnen. Denn einen Schlussstrich nach dem NSU gäbe es nicht. Das betreffe sowohl die weiterlaufenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, aber auch die Haltung der gesamten Sicherheitsarchitektur. Man müsse immer wieder daran erinnern, dass so etwas jeden Tag wieder passieren könne. Dabei pflichteten ihm die weiteren Teilnehmer der Runde, unter anderem der Leiter des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Ralf Michelfelder, sowie Beate Bube, Leiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg bei. Auch Thomas Grumke, Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen gab zu bedenken, dass man zwar viel dazu gelernt habe in den letzten Jahren, was die Ausprägungen des Rechtsextremismus anbelangt. Man müsse trotzdem immer weiter an den Analysefähigkeiten der Sicherheitsbehörden arbeiten.

"Wir müssen Demokratieerziehung betreiben"

Auf den Punkt brachte es zu Ende der Diskussionsrunde Beate Bube, die hinsichtlich der nach wie vor bestehenden Bedrohung durch den Rechtsextremismus auch jeden einzelnen Bürger in der Pflicht sieht und sagt: "Wir müssen Demokratieerziehung betreiben. Wo sind unsere Werte in der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung? Was bedeutet Achtung der Menschenwürde?" Das zu vermitteln, so Bube, das sollte zur Grundausstattung jedes Lehrers und jedes Bürgers gehören. "Haltung zeigen, sich positionieren, wenn Äußerungen getätigt werden, wo man einfach widersprechen muss. Ich glaube, das kann jeder schaffen."