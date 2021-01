Das deutsche Forschungsschiff Polarstern ist nach einem Jahr in der Arktis zurück. Es ist am Morgen in den Hafen von Bremerhaven eingelaufen. Die Wissenschaftler an Bord sammelten während der Expedition Daten im Ozean, im Eis und in der Atmosphäre. Dafür ließ sich das Forschungsschiff an einer Eisscholle festfrieren, mit der es dann monatelang durch die Arktis trieb. Ziel der Expedition war es, den Klimawandel besser zu verstehen und genauere Daten aus der Arktis zu bekommen, die sich zunehmend erwärmt.