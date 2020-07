Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel muss sich heute Nachmittag auf ein schweres zweites Rennen in diesem Jahr einstellen. Der Ferrari-Fahrer startet in den nächsten Grand Prix in Österreich nur von Platz zehn. Der viermalige Weltmeister hatte sich in der Qualifikation bei Regen schwer getan. Auch Vettels Ferrari-interner Rivale Charles Leclerc wurde nur Elfter.Von Platz eins geht Lewis Hamilton im Mercedes ins Rennen.