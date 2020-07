per Mail teilen

Letztes Jahr sind knapp 12 Millionen Hektar tropischer Wald abgebrannt oder abgeholzt worden. Das ist eine Fläche so groß wie Niedersachsen und Bayern zusammen. Das zeigt der Jahresbericht von "Global Forest Watch".

11,9 Millionen Hektar Tropenwald wurden im Jahr 2019 auf der ganzen Welt vernichtet. Das ist der dritthöchste Stand seit Beginn des neuen Jahrtausends. Rund ein Drittel davon war sogenannter Primärwald, also unberührter Urwald. Er ist für die Artenvielfalt besonders wichtig. Diese Zahlen der Plattform "Global Forest Report" veröffentlichte das World Resources Institute in Washington.

Brasilien vernichtet mit Abstand am meisten Wald

Allein 1,4 Millionen Hektar Urwald fielen in Brasilien der Rodung zum Opfer. Im Kongo verschwanden 475.000 Hektar und in Indonesien 324.000 Hektar Urwald. In Bolivien und Australien vernichteten Brände soviel Wald, wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen.

Zahlreiche Naturschutzorganisationen geben ihre Daten an die Plattform "Global Forest Report" weiter, die vom World Resources Institute geleitet wird.