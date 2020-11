Der Berliner Flughafen Tegel ist nach 60 Jahren geschlossen worden. Als letztes Flugzeug startete heute von dort eine Maschine der Air France nach Paris - so wie die Air France auch als erste im Januar 1960 den Linienflugbetrieb in Tegel aufgenommen hatte. Gestern verfolgten tausende Besucher, wie andere Airlines zum letzten Mal ihre Maschinen dort starten ließen. Heute waren keine Besucher zugelassen. Der Flugbetrieb in Berlin läuft jetzt komplett über den neuen Flughafen BER in Schönefeld.