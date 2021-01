per Mail teilen

Mit dem Wechsel auf den Winterflugplan in der Nacht hat der Berliner Flughafen Schönefeld seine Eigenständigkeit verloren. Er ist jetzt als Terminal 5 Bestandteil des neuen Hauptstadtflughafens BER und trägt auch bei Buchungen das offizielle Kürzel BER. Der andere Berliner Flughafen, Tegel, soll am 8. November schließen. Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg ist am kommenden Samstag.