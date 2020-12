Spaniens Regierung hat das Flüchtlingslager im Hafen von Arguineguín auf Gran Canaria endgültig geschlossen. Die letzten Migranten seien am Montagabend in andere Unterkünfte auf der Insel gebracht worden, teilten die spanischen Behörden mit. Menschenrechtsorganisationen hatten seit Wochen gefordert, das Lager wegen der schlechten sanitären und hygienischen Verhältnisse zu schließen. Die Zahl der Migranten, die in diesem Jahr von Nordafrika und auch von Ländern weiter südlich aus, die Kanaren erreicht haben, ist zuletzt gestiegen. Seit Januar sollen rund 19.000 Menschen gewesen sein. Das wären mehr als zehnmal so viele wie im vergangenen Jahr.