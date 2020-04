per Mail teilen

Deutschland will kommende Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sie erst in Niedersachsen zwei Wochen in Corona-Quarantäne verbringen und anschließend auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Die Große Koalition hatte im März beschlossen, 1.000 bis 1.500 Kinder nach Deutschland zu holen, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind. Insgesamt haben sich acht EU-Staaten zur Aufnahme minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge und anderer Migranten aus Griechenland bereit erklärt.