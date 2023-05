Meinung: Jeder ist seines Beschisses Schmied

per Mail teilen

Auf Flohmärkten wird so ungeniert gelogen und geschachert wie in der Politik, meint Martin Rupps. Eine Liebeserklärung.

Der Südwesten ist ein Paradies für Flohmarktfreunde, wie SWR4 jetzt berichtet. Die Redaktion empfiehlt Flohmärkte des Frühjahrs und Sommers in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Falls Ihr Lieblingsflohmarkt fehlt – geben Sie dem SWR4-Team einen Tipp!

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Auf Flohmärkten kann ich so gut "abschalten" wie selten sonst. Ohne Ziel geht mein Blick über Tische voller Trödel. Herrlich, in Kisten zu wühlen wie damals als Kind. Plötzlich bringt ein Gegenstand mein Kopfkino zum Laufen - das "Auto-Quartett" mit dem Opel Diplomat V8 oder der Geha Jeans Füller, wie ich ihn als Schüler hatte. Ich liebe diese Momente unverhofften Glücks. Ich suche nichts, sondern werde von schönen Kleinigkeiten gefunden.

Lauter unverhoffte Glücksmomente

Ich mag auch den Smalltalk mit Flohmarkt-Beschickern. Ihr Wanderleben macht sie zu weisen und eigenwilligen Persönlichkeiten. Ihr Lebenswissen kommt gern im prasselnden Wortschwall daher. Der griechische Philosoph Diogenes würde heute nicht mehr in einer Tonne leben, sondern an seinem Flohmarktstand auf dem Stuttgarter Karlsplatz.

Am meisten gefällt mir, dass auf dem Flohmarkt so ungeniert gelogen und geschachert wird wie in der Politik. Der Bluff gehört auch auf dem Flohmarkt zur Geschäftsgrundlage. Weil das Händler wie Käufer wissen, ist jeder seines Beschisses Schmied.