Mit kleiner Flotte und ausgedünntem Fahrplan startet Flixbus nach der Corona-Pause: Fahrgäste müssen Mundschutz tragen. Aber aus wirtschaftlichen Gründen wird jeder Platz genutzt.

Vorerst nur 50 innerdeutsche Haltestellen

50 Ziele werden die grünen Busse deutschlandweit ansteuern. Vor der Pandemie waren es zehnmal so viele. Wiederaufgenommen wird zum Beispiel die Verbindung Berlin-Reutlingen, die über Stuttgart und Tübingen verläuft. Auch Freiburg, Mannheim, Karlsruhe, Köln, Friedrichshafen, Frankfurt und Darmstadt werden wieder an das Flixbus-Streckennetz angeschlossen. Ziele in Rheinland-Pfalz fährt das Busunternehmen zunächst nicht an. Ab Mitte Juni soll dann das Streckennetz erweitert werden – und ab dem 24. Juni startet auch Konkurrent Blablabus.

Dauer 1:01 min Auf was müssen sich Flixbus-Reisende einstellen? Für Fahrgäste gilt: Abstand halten an der Haltestelle und beim Einsteigen, Zutritt nur durch die hintere Tür und Mundschutz tragen während der ganzen Fahrt.

Rivale Blablabus will nur jeden zweite Sitzplatz nutzen

Im Gegensatz zum Reise-Anbieter Blablabus, der angekündigt hat, höchstens jeden zweiten Sitzplatz anzubieten, will Flixbus jeden Platz besetzten. Beim Ein- und Aussteigen sollen die Fahrgäste aber 1,50 Meter Abstand halten. Draußen an der frischen Luft 1,50 Meter Abstand – drinnen im Bus sitzen Fremde dann aber mit Mund-Nasenschutz nebeneinander. Ähnlich paradox verhält es sich derzeit auch bei der Deutschen Bahn. Bei Flixbus bleiben allerdings die Bustoiletten während der Fahrt geschlossen – das macht die Deutsche Bahn nicht.

Kontaktlose Ticketkontrolle

Die Busse sollen nach jeder Fahrt desinfiziert werden, sagte Flixbus-Geschäftsführer André Schwämmlein. Die Tickets würden ausschließlich kontaktlos kontrolliert. Außerdem appelliert das Unternehmen an seine Kunden, eine Reise nur dann anzutreten, wenn man keine gesundheitlichen Beschwerden hat.

Flixbus startet jetzt nur mit 26 Bussen – das sind etwa so viele wie zu Anfangszeiten des Unternehmens. Geschäftsführer Schwämmlein freut sich, dass es wieder losgeht. Die Nachfrage bei den Kunden mache ihm Mut.