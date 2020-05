Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Arbeitsbedingungen in großen Schlachtbetrieben oft miserabel sind. Doch das soll sich jetzt ändern. Das Bundeskabinett hat verschärfte Regeln für die Branche beschlossen.

Dauer 1:38 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Schlachthöfe unter verschärfter Beobachtung Eine Überwachungsoffensive von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll helfen, Ausbeutung und unhygienische Bedingungen in Fleischbetrieben zu verhindern. Eins der Unternehmen, das zuvor in die Schlagzeilen geraten war, ist Müllerfleisch in der Nähe von Pforzheim. Video herunterladen (4 MB | MP4)

Die Bundesregierung will die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie verbessern. Um das zu schaffen, sollte sich in den Schlachthöfen etwas ändern. Das Kabinett hat am Mittwoch ein entsprechendes Eckpunktepapier beschlossen.

Schluss mit Werkverträgen in Schlachthöfen

Demnach sind verschiedene Regelungen geplant. Es wurde unter anderem ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit ab dem kommenden Jahr festgelegt. Konkret heißt das, dass ab Januar 2021 nur noch Mitarbeiter des eigenen Betriebs Tiere schlachten und das Fleisch verarbeiten dürfen.

Mehr Kontrollen, höheres Bußgeld

Damit die neuen Vorschriften in der Branche auch eingehalten werden, soll es schärfere und häufigere Kontrollen geben. Außerdem soll es eine Pflicht zur digitalen Arbeitszeiterfassung geben. Die Bußgelder für Verstöße werden laut dem Papier angehoben. Sie sollen künftig auf bis zu 30.000 Euro verdoppelt werden.

"Wieso sind Arbeitszeitpausen und Sicherheitsvorschriften normal, wenn Autos gebaut werden - aber nicht, wenn es um Bratwurst und Broccoli geht? Das hat viel mit Vollzugsdefiziten zu tun", sagt SWR-Umweltredakteur Werner Eckert in seinem Kommentar.

Dauer 1:41 min Kommentar: "Armee der weitgehend Rechtlosen" Ein Kommentar von Werner Eckert, Umweltredaktion.

Neue Regeln gelten nur für Großbetriebe

Die neuen Regeln gelten für Unternehmen, deren Kerngeschäft das Schlachten und die Fleischverarbeitung sind. Das Fleischerhandwerk mit seinen vielen kleinen Betrieben bleibt von der Neuregelung ausgeschlossen.

Sammelunterkünfte und schlechte Hygienestandards

Hintergrund der Diskussion um die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen sind die Corona-Ausbrüche in mehreren Betrieben in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Als Ursache wurden die in der Fleischindustrie verbreiteten Sammelunterkünfte für osteuropäische Arbeiter und schlechte Hygienestandards ausgemacht. In der deutschen Fleischwirtschaft sind etwa 200.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Heil will Fleischindustrie "aufräumen"

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte vor der Kabinettssitzung angekündigt, in der Branche "aufzuräumen". Eine Wurzel des Übels liege darin, dass Aufträge an Subunternehmen weitergegeben würden. Ihnen wird vorgeworfen, Auflagen teilweise nicht streng genug einzuhalten.

Schlachthöfe durch Corona im Fokus

Kritik an der teils desaströsen Situation an Schlachthöfen und dem Umgang mit der Krise von Bundesarbeitsminister Heil kommt vom baden-württembergischen Landwirtschaftsminister, Peter Hauk (CDU):

Dauer 5:36 min Schlachthöfe durch Corona im Fokus Die Arbeitssituation in deutschen Schlachthöfen ist teils desaströs, die Bedingungen für viele Arbeiter sind dramatisch. Das Bundeskabinett hat jetzt ein ein Arbeitsschutzprogramm beschlossen. Ausreichend oder ungenügend? Was muss passieren, damit sich die Situation in Schlachthöfen normalisiert? Ein Interview mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister, Peter Hauk (CDU).

Kritik an Fleischindustrie auch von Gewerkschaftsseite

Ein hartes Durchgreifen fordert auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten insbesondere gegen dubiose Billigfirmen. "Die Fleischbranche hat sich einer Selbstverpflichtung unterworfen, einem Kodex, und alles hat nichts genützt", sagte NGG-Vize-Chef Freddie Adjan im ZDF-"Morgenmagazin".

Angesichts der Arbeitsbedingungen und der Unterbringung der Beschäftigten sei es nur "eine Frage der Zeit" gewesen, "bis diese Pandemie dort durchschlägt". Die Kontrollen müssten deutlich verschärft und das "Krebsgeschwür" der Werkverträge entfernt werden. Zudem forderte Adjan normale Mietpreise statt Wucherpreisen bei der Unterbringung der Beschäftigten.

Warnungen aus der Fleischindustrie

Der Fleischverband legte unterdessen einen 5-Punkte-Plan für Verbesserungen vor. Er ist zudem gegen ein Verbot von Werkverträgen, ansonsten drohten gravierende wirtschaftliche Schäden, so die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der Fleischindustrie, Heike Harstick. Große Teile der Branche würden dann ins Ausland abwandern.

Kritik und Warnungen kommen auch aus der Geflügelfleischindustrie. Der Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, nannte das Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie verfassungswidrig. Im rbb verwies Ripke darauf, dass solche Vertragswerke in anderen Branchen zulässig seien. Die Fleischbranche würde damit benachteiligt und diskriminiert.