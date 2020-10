per Mail teilen

Das internationale Geheimdienstnetzwerk Five Eyes will zur Strafverfolgung auf die Inhalte verschlüsselter Apps zugreifen dürfen. Das fordern die fünf am Netzwerk beteiligten Staaten. Es geht dabei etwa um den Facebook Messenger, Telegram oder WhatsApp. Der Schutz der Privatsphäre dürfe nicht dazu führen, dass man nicht gegen schwerwiegende illegale Online-Inhalte und Aktivitäten vorgehen könne, heißt es. Zu dem Netzwerk gehören die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland.