Hanteln stemmen, Ausdauertraining - was viele Wochen verboten war, ist in Nordrhein-Westfalen seit Montag wieder möglich. Aber eben nur dort. Dabei sind auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Studios längst vorbereitet.

Die deutschen Fitness-Studios könnten jederzeit wieder geöffnet werden. Der Ansicht ist der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV). Seine Präsidentin, Birgit Schwarze, sagte im SWR: "Das ist ohne Probleme möglich. Man muss es nur wollen."

Klebestreifen, Maske und Abstand halten

Viele noch geschlossene Center in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des Branchenverbands ihre Geräte bereits so positioniert, dass die Abstände in jedem Fall eingehalten werden.

"Sie haben in den Boden Klebestreifen eingelassen, sie haben Geräte gesperrt, sie haben Abtrennungen eingeführt, damit gewährleistet ist, dass die Abstände gelten." Birgit Schwarze, Präsidentin Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen

Wichtig ist außerdem zu wissen, wie viele Menschen sich gleichzeitig im Club aufhalten. Als Richtschnur gibt Schwarze vor: "Ein Kunde auf einer Trainingsfläche von 10 bis 20 Quadratmetern. Dann ist das gefahrlos möglich."

Dauer 4:57 min Fitness in Corona-Zeiten: Warum Studios geöffnet werden könnten Auch für Sportler ist die Corona-Krise eine harte Zeit: Vereinssport ist ausgesetzt, Fitnessstudios sind geschlossen – allerdings nicht mehr alle. In Nordrhein-Westfalen darf nämlich seit Montag wieder trainiert werden – unter Corona-Bedingungen. Worauf geachtet werden muss und wie Hygienestandards eingehalten werden können, das hat SWR-Aktuell-Moderatorin Katja Burck Birgit Schwarze gefragt. Sie ist Präsidentin des Arbeitgeberverbandes deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen. Audio herunterladen (4,4 MB | MP3)

Kurse sind nur eingeschränkt möglich

Ein Körperkontakt zwischen Trainer und Kunden ist ihrer Schätzung nach nicht notwendig. "Mit Mundschutz und zwei Meter Abstand kann man gut erkennen, was die Kunden tun." Außerdem hätten die Clubs in der Regel ein Trainingsequipment, das die Sportler in der Bewegung führt, Kraftgeräte beispielsweise. Bei Kursen macht Schwarze allerdings eine Ausnahme. Solche, in denen die Koordination geschult wird, seien derzeit nur sehr eingeschränkt möglich.

Zeitplan für die Lockerungen bei den Fitness-Studios In Baden-Württemberg sollen Fitness-Studios erst wieder ab Pfingsten öffnen dürfen. Das gilt auch für Tanzschulen, Kletterhallen, Besucherzentren und Freizeitparks. "Kontaktloser Outdoorsport" ist dagegen seit Montag (11.05) wieder erlaubt – das betrifft etwa Tennis, Golf und Leichtathletik. In Rheinland-Pfalz wird am Mittwoch (12.05) über weitere Lockerungen beraten. Dabei soll ein Stufenplan vorgelegt werden, auch für die Wiedereröffnung von Fitness-Studios. Freizeit- und Breitensport im Freien ist ab Donnerstag (13.05) wieder möglich. Individual- und Paarsportarten wie Tennis oder Golf sind bereits erlaubt.

Vielen Familienbetrieben geht es wirtschaftlich schlecht

Der Verband hofft nun auf eine zügige Öffnung der Center in allen Bundesländern. Sehr viele Betriebe beispielsweise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz seien Familienbetriebe. "Die haben große Investitionen getätigt. Sehr viele Familien stehen wirtschaftlich gesehen mit dem Rücken zur Wand."