Hält die Menschen auf dem Laufenden: Jens Fischer Privat

Seit vielen Jahren arbeitet Jens Fischer als Redakteur und Reporter für unterschiedliche Ausspielwege und Formate. Lag sein Schwerpunkt zu Beginn des beruflichen Werdegangs im Sport-Ressort und dort als Experte für Fußball, Motorsport und Boxen, daneben Reporter unter anderem bei Olympischen Spielen, arbeitet er nun bei SWR Aktuell als Multimedia-Redakteur in den aktuellen Nachrichten.

"Ich liebe das Schreiben": Recherchieren, einordnen und komplexe Sachverhalte so verständlich machen, dass Leserinnen und Leser sich weiter für das aktuelle Weltgeschehen interessieren - daraus zieht Jens Fischer seine Energie und den täglichen Impuls. Fundierte Information? Hält er weiterhin für wichtig!

Jens Fischer ist ein "News-Freak". Hintergründe, Analysen, aber in erster Linie auch Aktuelles - das konsumiert er online, auf Social Media, aber auch immer noch linear in Fernsehen und Hörfunk. Selbst eine Zeitung aus echtem Papier nimmt er ab und zu noch in die Hand. Und ehrlich: Schöne, intelligente, tiefgreifende Texte - was gibt’s Besseres?

Vor dem SWR

Nach einem Studium Im traumhaften Bamberg zum Diplom-Germanisten landete der gebürtige Unterfranke in München als Reporter/Redakteur bei "DSF" und "Sport1." Dann zog es Jens Fischer nach Stuttgart, wo er einige Jahre in der Werbebranche als Kreativ-Texter und Konzeptioner von Kampagnen tätig war. Nach einem spannenden Abstecher nach Hamburg zum "Stern" und diversen freiberuflichen Tätigkeiten ist Jens Fischer seit 2009 Teil von SWR Aktuell und an Formaten für Digitales, Fernsehen und Hörfunk beteiligt.