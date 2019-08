Meldungen über mögliche Negativzinsen für Erspartes verunsichern viele Menschen. Der Stuttgarter Finanzexperte Marc Friedrich empfiehlt, sich gegen das "aus den Fugen geratene Finanzsystem" zu wehren.

"Was Sie machen, ist falsch", schreibt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Schleeweiß an den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB habe de facto die Zinsen abgeschafft, und das führe inzwischen zu einem schlechteren Leben von Millionen von Menschen. - Wir müssen anfangen, uns zu wehren, fordert der Finanzexperte und Buchautor Marc Friedrich im SWR-Interview.

Herr Friedrich, Sie sprechen von Enteignung, warum?

Weil der Staat sich so auf Kosten der Bürger günstig verschulden kann und entschuldet - und wir zahlen die Zeche. Seit 2010 sind den deutschen Sparern 753 Milliarden Euro an Zinserträgen entgangen und die fehlen halt mal in der Rente. Das heißt, wir werden weitere Altersarmut sehen und immer mehr Rentner, die auf die Sozialkassen schielen und von der Allgemeinheit gestützt werden müssen. Und nebenbei haben wir noch die höchste Steuer- und Abgabenlast. Das ist natürlich eine tickende Zeitbombe.

Bisher sind es eher große Vermögen, für die man Strafzinsen zahlen muss. Einige Banken sagen jetzt, normale Sparer betrifft das ja nicht - noch, muss man wohl sagen. Kann sich die Zinspolitik nicht auch wieder drehen?

Nein, wie soll das funktionieren? Die Europäische Zentralbank hat es leider nicht geschafft, einen Puffer aufzubauen, so wie die amerikanische Notenbank. Wir sind bei null Prozent und jetzt steht schon eine Rezession vor der Türe. In der Vergangenheit war es immer so: Wenn eine Rezession kommt, mussten die Notenbanken im Schnitt die Zinsen um fünf Prozent senken, um diese Rezession aufzufangen und zu lösen. Das heißt, dann haben wir minus fünf Prozent in Europa.

Wir sehen es jetzt schon: Staatsanleihen in Deutschland sind alle negativ verzinst. Das macht alles keinen Sinn mehr, ist aber ein Beweis dafür, dass unser komplettes Finanzsystem aus den Fugen geraten ist, und dass wir seit 2008 nichts anderes machen als uns teuer Zeit zu erkaufen auf Kosten der Bürger, der Menschen, unseres Wohlstandes - weil unsere Politik versagt.

Also "Mondays for Money" statt "Fridays for Future" - Proteste würden helfen, meinen Sie?

Ja, ich denke mal, wenn zwei, drei Millionen Menschen vorm Bundestag stehen, dann wird da schon was in der Politik passieren. Sie dürfen auch nicht vergessen, bei "Fridays for Future" sind ein paar 100.000 junger Menschen auf die Straße gegangen sind. Und wir sehen seit Monaten, wie omnipräsent das Thema in jeder Talkshow und in jeder Zeitung ist.

Das heißt, wenn Menschen auf die Straße gehen und wirklich sagen: Halt, es reicht, stopp! Wir müssen was machen. Dann würde es natürlich etwas bringen. Das sehe ich absolut positiv.

