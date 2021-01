per Mail teilen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist dafür, Kommunen in Deutschland weiter finanziell zu entlasten. Zwei Drittel der öffentlichen Investitionen würden von den Kommunen getätigt, sagte Scholz der Deutschen Presse-Agentur. Dafür bräuchten sie finanzielle Kraft. In den kommenden Jahren müssten überall in Deutschland gigantische Summen investiert werden, etwa für den Kampf gegen den Klimawandel, den Ausbau erneuerbarer Energien und der Strom-Infrastruktur. Außerdem müssten besonders verschuldeten Kommunen die Schulden erlassen werden, forderte Scholz.