Meinung: Filterwechsel – wie der Krieg den Blick verändert

Alles ist anders. Russlands Krieg gegen die Ukraine verursacht nicht nur unsägliches Leid, sondern verschiebt auch die Filter, durch die wir unseren Alltag wahrnehmen. Das ist mal erhellend, mal schmerzhaft, wie Laura Koppenhöfer in ihrer Kolumne zum Wochenende beschreibt.

Wie schnell sich der Blick auf Dinge ändert, wenn sich das Drumherum ändert, das hat uns die Pandemie mit ihren Auswüchsen eindrücklich gezeigt.

Fand man es letzten Sommer in der einen Woche noch normal, durchs halbe Land einem beinhart erkämpften Impftermin hinterher zu fahren, kam einem genau das in der übernächsten Woche absurd vor - weil plötzlich säckeweise Impftermine ungenutzt herumstanden.

Die Kolumne von Laura Koppenhöfer können Sie hier auch als Audio hören:

Oder zuckte man zu Jahresbeginn noch komplett zusammen, wenn jemand im näheren Umfeld Corona bekam ("Echt, die ganze Familie?"), zuckte man kurze Zeit später nur noch routiniert mit den Schultern ("Ach, du auch. Zum ersten Mal?").

Und jetzt ist seit einem Monat Krieg. So nah, dass man ihn nicht verdrängen kann. Was unsere Wahrnehmungsfilter ganz gehörig verschiebt. Privat wie politisch.

Die geflüchteten Kinder brauchen Schutz!

Die Kinder wollen partout nicht ins Bett? Vorher: Ich bin müde und genervt. Jetzt: Ich bin müde und dankbar, denn das wartende Bett steht in einer warmen Wohnung und nicht in einem Bunker oder in der Fremde auf der Flucht. Vorher: Ist ein Zimmer für zwei nicht doch zu eng? Auch Kinder brauchen Privatsphäre! Jetzt: Wenn wir eine Klappcouch ins Kinderzimmer stellen, können wir vielleicht jemanden aufnehmen. Die geflüchteten Kinder brauchen Schutz!

Plötzlich neue Partnerschaften mit Schurkenstaaten

Politisch sind die Filterwechsel noch abrupter. Vorher: Aufrüstung und Waffenlieferungen in Krisengebiete - auf keinen Fall! Jetzt: 100 Milliarden Sondervermögen und nochmal 1000 Panzerfäuste, ach was, 2000! Vorher: Schmutzige Energie bei Schurkenstaaten einkaufen? Pfui, und nochmal pfui! Jetzt: Danke, Katar, für die freundliche "Energie-Partnerschaft"!

Die Katapulte für Fakenews und Hatespeech - Google und Facebook - wirken wie von Russland unterdrückte Bastionen der freien Presse. Die notorischen Blockierer der EU-Flüchtlingspolitik - Ungarn und Polen - wie strahlende Vorreiter gelebter Willkommenskultur.

Und während für mich sprießende Blumen und ausschlagende Bäume vorher kleine Stückchen heile Welt waren, muss ich jetzt bei ihrem Anblick denken, wie lange es dauern wird, das neue große Stück kaputte Welt zu heilen. Und wie viel das uns alle kosten wird. Doch dieser Filter schaltet sich nur kurz dazwischen. Dann gehe ich die Klappcouch aufstellen.