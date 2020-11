Immer mehr Politiker fordern ein Feuerwerksverbot am letzten Tag dieses Jahres. Martin Rupps ist dafür, wenn das Böllern am Ende der Pandemie nachgeholt wird.

Immer mehr Politiker fordern ein Feuerwerksverbot an Silvester. Es soll am Ende des Corona-Jahres größere Feiern verhindern und Klinikpersonal von Verletzten durch Böller entlasten. In der Nachbarschaft, in den Niederlanden, wurde ein solches Verbot bereits verhängt.

Eine Böllernacht mitten im Sommer – hier ein Bild vom Konstanzer Seenachtsfest – könnte über ein Feuerwerksverbot an Silvester hinwegtrösten. picture-alliance / Reportdienste Felix Kästle/dpa

Tatsächlich ist es einfacher, heimlich zu rauchen oder Alkohol zu trinken, als eine Feuerwerksrakete in den Himmel zu mogeln. Die müsste himmelsdunkel bemalt und elektrisch betrieben sein. Auch in entlegenen Orten auf der Schwäbischen Alb oder im Hunsrück würden Hunde nach einem Böllerschlag anfangen zu jaulen. Worauf die einzige Polizeistreife weit und breit dem Silvesterkonzert ein Ende machen würde.

Privates Feuerwerk bei Stadtfesten im Sommer

Ich gehöre nicht zu den Silvesterknallern, aber ich kann nachvollziehen, dass Zeitgenossen die Schießerei und den Geruch der Rauchschwaden lieben. Deshalb mein Vorschlag zur Güte: Für die kommende Silvesternacht wird ein Feuerwerksverbot verhängt. Gleichzeitig sagen Städte und größere Gemeinden zu, die Fete im Lauf des kommenden Jahres nachzuholen, wenn wir Corona unter Kontrolle haben. Entweder alle gemeinsam in der Walpurgisnacht zum 1. Mai oder, falls das zu früh ist, anlässlich von örtlichen Großveranstaltungen – etwa am Vorabend des Konstanzer Seenachtsfestes oder des Johannisfestes in Mainz.

Die sonst strikten Verkaufszeiten für Feuerwerk müssten im kommenden Jahr gelockert werden, und möglicherweise würde weniger Pyrotechnik über den Ladentisch gehen als sonst – aber für den Handel ist weniger Umsatz besser als gar keiner.

Das Tabu, heilige Termine zu verlegen, ist übrigens schon gebrochen. Sogar ein Rosenmontagsumzug in Mainz fand einmal erst später im Jahr statt. Da haben die Bonbons und der Schnaps aus kleinen Fläschchen immer noch geschmeckt.