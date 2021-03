per Mail teilen

Bei Protesten in Belarus sind wieder zahlreiche Demonstranten festgenommen worden: Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation waren es mehr als 280 Festnahmen, die Polizei sprach von 250. Videoaufnahmen zeigen das brutale Vorgehen vermummter Einsatzkräfte, die auf Menschen einprügeln, die am Boden liegen. An den Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko waren insgesamt tausende Menschen beteiligt.