In Belarus sind heute wieder Massenproteste gegen die Regierung geplant. Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja rief aus dem Exil in Litauen per Videobotschaft zur Teilnahme auf. Gestern hatte die Polizei in Belarus erneut hunderte Menschen festgenommen. Landesweit hatten zuvor Frauen friedlich gegen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie forderten Neuwahlen, die Freilassung aller politischen Gefangenen und die strafrechtliche Verfolgung von Polizeigewalt.