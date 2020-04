Die Polizei in Frankreich hat nach dem mutmaßlichen Terrorangriff nahe Lyon einen dritten Verdächtigen festgenommen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft teilte mit, ein Sudanese, der im gleichen Haus wie der Hauptverdächtige lebt, sei mittlerweile in Gewahrsam. Der zweite Festgenommene sei ein Bekannter des Hauptverdächtigen. Der mutmaßliche Täter soll heute psychiatrisch untersucht werden. Es handelt sich dabei um einen 33-jährigen Sudanesen, der seit Anfang des Jahres in Frankreich lebt. Er soll gestern in der Stadt Romans-sur-Isére mehrere Menschen in Geschäften und auf der Straße mit einem Messer angegriffen haben. Zwei Menschen wurden getötet, mindestens sechs weitere verletzt, einige von ihnen schwer.