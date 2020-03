per Mail teilen

Nach einem versuchten Anschlag auf die ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 51-jährigen Mann. Die Polizei aus Nordrhein-Westfalen nahm ihn in der Nacht auf Samstag in der Nähe von Köln fest. Die Ermittler waren durch ein Bekennerschreiben auf seine Spur gekommen, das unter anderem an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gerichtet war. Auf der Schnellstrecke war auf 80 Metern die Befestigung der Schienen gelöst worden.