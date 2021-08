Diesen Sommer gibt es in manchen Branchen eine hohe Nachfrage nach Ferienjobbern. Doch viele Schüler und Studierenden suchen momentan gar keine Arbeit. Das könnte Konsequenzen haben.

Schüler und Studierende haben in diesen Sommerferien offenbar nur wenig Interesse an einem Ferienjob. Das geht so weit, dass manche Betriebe sogar Produktionsausfälle befürchten, weil sie nicht genügend Studierende und Schüler finden. Der Ventilatorenhersteller Epm-Papst sucht aktuell noch 200 Aushilfen auch über die Ferienzeit hinaus. Epm-Papst-Personalchef Markus Löw erklärte dem SWR, dass sein Unternehmen momentan sehr viele Aufträge habe: "Und die Gefahr besteht, wenn wir diese Stellen nicht besetzen können die Aufträge nicht bedienen können", so Löw.

Ferien zur Erholung nutzen und nicht jobben

Auch der Chef der Arbeitsagentur Baden-Württemberg, Christian Rauch, erklärte, dass aktuell in der Industrie die Auftragsbücher gut gefüllt seien. Gleichzeitig würde aber die Urlaubszeit anstehen, traditionell habe die Industrie diese Zeit mit Ferienjobbern überbrückt. Viele Schüler und Studierende hätten derzeit aber kein Interesse, Geld dazu zu verdienen.

Den Grund kennt Christian Rauch: "Die jungen Menschen haben uns klar gesagt, sie sind durch Home-Schooling oder digitales Studium müde und wollen jetzt die Ferien einfach für Erholung nutzen." Betriebe vermuten auch, dass viele Jugendliche und Studierende wegen Corona weniger unternehmen konnten. Deshalb seien ihre finanziellen Bedürfnisse geringer, genauso wie ihr Interesse in den Ferien zu arbeiten.

Auch bei Lidl oder der Post fehlen momentan Aushilfen

Bei der Agentur für Arbeit in Stuttgart sind derzeit rund 200 freie Ferienjobs gemeldet. Das seien nur halb so viele wie sonst zu Beginn der Sommerferien. Große Unternehmen im Land wie Daimler, Bosch oder ZF Friedrichshafen bieten Ferienjobs direkt über die eigenen Unternehmensseiten im Netz an. Hier kommt es auf den jeweiligen Standort an: Während etwa bei Daimler in Rastatt die Produktion wegen des Halbleitermangels in der Autobranche teils ruht und dann auch keine Ferienjobs vergeben werden, klagen andere Standorte oder auch andere Unternehmen über fehlende Aushilfen. Auch der Discounter Lidl oder die Deutsche Post haben viel zu tun und daher landesweit noch freie Aushilfsjobs für die Ferien zu vergeben.

Besonders in Urlaubsregionen suchen Gastronomen Aushilfen

In anderen Bereichen, wie etwa im Gastgewerbe, ist die Lage dagegen sehr unterschiedlich: In Ferienregionen wie dem Bodensee oder dem Schwarzwald herrscht ein großer Mangel an Beschäftigten. Hier haben Ferienjobber gute Chancen. Generell stellen Arbeitsagenturen im Südwesten und Unternehmen allerdings in diesem Jahr ein geringeres Interesse an Ferienjobs fest.