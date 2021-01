per Mail teilen

Rodler Felix Loch hat in Innsbruck-Igls das achte Saisonrennen und somit vorzeitig den Gesamtweltcup gewonnen. Dem Rekordweltmeister ist damit schon zwei Läufe vor dem Saison-Ende der Titel sicher. Am kommenden Wochenende findet die Weltmeisterschaft am Königssee statt.