Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation Bundesweites Gedenken an Luther

Bei den Gottesdiensten zum 500. Jubiläum der Reformation hat es am Dienstag an vielen evangelische Kirchen großen Andrang gegeben, teilweise auch lange Warteschlangen. In den Gottesdiensten wurde das Wirken von Martin Luther gefeiert, der am 31. Oktober 1517 seine Thesen gegen Missstände in der Kirche an der Tür der Wittenberger Schlosskirche angebracht haben soll.