Der frühere Staatssekretär im Bundesagrarministerium und ehemalige Vizevorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Georg Gallus, ist tot. Der 94-Jährige starb bereits am Freitag in Hattenhofen (Kreis Göppingen), wie seine Familie am Sonntag mitteilte. Der frühere Liberalen-Politiker war rund 60 Jahre bei den Freien Demokraten aktiv. Im Jahr 2012 war der Christ aus Frust über das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare aus der Partei ausgetreten. Von 1976 bis 1992 war Gallus Parlamentarischer Staatssekretär im Bonner Landwirtschaftsministerium.