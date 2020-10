per Mail teilen

Für die zehn Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe NSU sollte es nach Ansicht der FDP-Bundestagsfraktion einen nationalen Gedenktag geben. Der Tag solle auch an das Versagen des Rechtsstaates erinnern, hat der FDP-Abgeordnete Grigorios Aggelidis dem "Tagesspiegel" gesagt. Das Datum solle in Übereinstimmung mit den Hinterbliebenen der Ermordeten festgelegt werden, heißt es demnach in einem Antragsentwurf der Fraktion.