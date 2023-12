Meinung: Neues Jahr. Neue Chance. Alles Gute FDP!

Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird es spannend: Das Ergebnis der FDP-Mitgliederbefragung kommt!

Ein neues Jahr wird kommen. Neue Chancen, neues Glück! Alles Gute! Und mit dem neuen Jahr kommt das Ergebnis der FDP-Mitgliederbefragung, pünktlich am 1. Januar. Die Liberalen wollten mal so in sich reinfühlen und haben deshalb die Frage in den FDP-Raum gestellt: "Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?" Schon allein die Formulierung der Frage! Da hat jemand die FDP "als Teil der Bundesregierung" bezeichnet. Das kann kein FDP-Mensch gewesen sein, in der FDP will niemand Teil DIESER Regierung sein.

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

Regierung hat 47 Projekte umgesetzt

Es gibt da diese sogenannten Koalitionstracker, da machen sich fleißige Journalisten die Mühe und zählen, wie viele Vorhaben die Regierungskoalition bearbeitet hat bzw. nicht bearbeitet hat. Stand jetzt: Von 206 Zielen haben SPD, Grüne und FDP 32 teilweise erreicht, 47 vollständig umgesetzt, 127 noch nicht angefasst. Und, Achtung: Kein Projekt ist gescheitert. Klar, man kann wirklich niemandem in dieser Regierung vorwerfen, es nicht versucht zu haben, Projekte scheitern zu lassen. Aber niemand hat es so engagiert getan und beherzt und leidenschaftlich und laut wie die FDP.

Die Meinung von Constance Schirra SWR

Viele Extra-Verhandlungsrunden mit der FDP

Kindergrundsicherung, Gebäudeenergiegesetz, Einbürgerungsreform – früher oder später tönt immer ein FDPler: „Aber“. Und zack eilen die Koalitionspolitiker an einen Tisch, verhandeln und zerren neu hin und her und es gibt ein Ergebnis. Alle treten vor die Presse und freuen sich, dass man sich geeinigt hat, Hurra! Man jetzt aber wirklich zusammenarbeitet und es kommt der nächste Tag und die FDP kann sich an nichts erinnern, tritt allein vor die Presse und tönt: „Aber“ und zack eilen die Koalitionspolitiker… hatten wir schon.

Bei den Wählern kommt das FDP-Engagement nicht gut an

Na, jedenfalls kommt früher oder später immer Volker Wissing um die Ecke und erklärt, was Deutschland der FDP alles zu verdanken hat. Wenn es die Wählerinnen und Wähler doch nur honorieren würden, aber nein, das undankbare Wahlvolk kickt die Partei reihenweise aus den Landtagen. Darum auch die Mitgliederbefragung.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

FDP-Mitglieder sind jetzt gefragt

Was mag da wohl rauskommen? Ist egal! Der Beschluss ist nicht bindend und Parteichef Christian Lindner hat ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl und schon betont: Jetzt sind wir in der Regierung, jetzt gehen wir nicht einfach, weil… Lindner ist bang vor den Konsequenzen. Also nicht vor denen für die FDP, dass sie bei Neuwahlen womöglich aus dem Bundestag fliegen könnte, iwo, als ob die FDP je an ihren eigenen Vorteil denken würde!

Mehr Glück im neuen Jahr?

Es geht Lindner um die Konsequenzen für Deutschland und Europa, man stelle sich vor: Was würde aus Deutschland, aus Europa, ja ich möchte sagen: aus der Welt ohne die FDP? Ich mag es mir nicht ausmalen! Katastrophe! Also liebe FDP-Mitglieder, hört auf euren Chef, verharrt, bleibt bei uns. Ein neues Jahr wird kommen. Neue Chancen, neues Glück! Alles Gute!