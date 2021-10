Die spröde Liebe des Christian Lindner

Die FDP wurde bei der Bundestagswahl nur vierstärkste Kraft, zieht aber bei der Regierungsbildung die Strippen. Christian Lindner hat seine Partei wieder zum "Zünglein an der Waage" gemacht, meint Martin Rupps.

FDP-Chef Christian Lindner kann seit der Bundestagswahl kaum laufen vor Kraft. Seine Partei ist diesmal "die Kanzler-Macherin", wie es Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann im SWR-Gespräch ausdrückt. Allerdings geht der Wahlerfolg der FDP nur zum Teil auf den charismatischen Vorsitzenden und seine Positionen zurück. Die FDP wird hauptsächlich aus Gründen gewählt, für die sie nichts kann. Schließlich wollten nicht alle jungen Leute grün wählen und andere einen Bundeskanzler Armin Laschet (CDU) verhindern.

FDP-Chef Christian Lindner im Glück: Seine Partei ist nach der Bundestagswahl das "Zünglein an der Waage" dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Der FDP-Wählerstamm ist mit seinen paar Anwälten und Steuerberatern eher ein Ästchen. Darum geht es für die Partei bei Wahlen meist um Alles oder Nichts. Christian Lindner schaffte es in zäher Aufbauarbeit, dass die FDP wieder das "Zünglein an der Waage" spielt wie häufig in der Geschichte der Bundesrepublik. Mal sehen, ob er diese Rolle so gründlich vergeigt wie einst Guido Westerwelle, der die Partei von einem historischen Sieg in den Abgrund führte.

Vernunftehe statt Liebesheirat

Christian Lindner und sein Generalsekretär Volker Wissing würden – das wurde am Wochenende überdeutlich – lieber mit Armin Laschet als mit Olaf Scholz (SPD) zusammengehen. Das Boot, in dem Armin Laschet sitzt, hat Löcher - geschlagen von "Mitstreitern" wie Markus Söder oder Friedrich Merz. Deshalb dürfte Christian Lindner, um endlich mitzuregieren, die Vernunftehe mit Olaf Scholz suchen, statt eine Liebesheirat mit Armin Laschet zu schließen. So klingt auch das Glockengeläut der Wählerinnen und Wähler.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Dass eine Bundesregierung ohne die FDP zustande kommt, ist möglich, aber wenig wahrscheinlich. Sie hätte nicht für den Politiker, aber den Porschefahrer Christian Lindner einen Vorteil: Er könnte auf deutschen Autobahnen weiterhin Gas geben.