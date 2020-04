In den meisten Bundesländern, etwa in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, gelten lediglich Kontaktsperren. Das bedeutet: Private Motorrad-Ausflüge sind dort nach wie vor erlaubt. Man darf auch einen Beifahrer oder eine Beifahrerin mitnehmen. Theoretisch dürften auch Touren mit mehreren Bikern noch von den Rechtsverordnungen gedeckt sein. Das ist aber problematisch, mit Blick auf das Abstandsgebot, das in allen Bundesländern gilt.

Biker müssen sich über eines im Klaren sein: Sobald sie von ihrem Motorrad absteigen - etwa an der Tankstelle oder auf einem Parkplatz - müssen sie sich an die Abstandsregeln halten. Als Faustregel gilt: mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen. Hinzu kommt: Ansammlungen von mehr als zwei Personen sind im öffentlichen Raum untersagt. Die sonst üblichen "Benzin-Gespräche" sollte man deshalb tunlichst unterlassen. An die Vorschriften haben sich gerade in jüngster Zeit viele Motorradfahrer nicht gehalten. Die Polizei hat deshalb vielerorts Park- und Aussichtsplätze, die gerne von Bikern angefahren werden, vorsorglich gesperrt.

Strenger sind die Regeln in Bayern, Sachsen, im Saarland und in Brandenburg. Dort ist der Aufenthalt in der Öffentlichkeit derart beschränkt, dass man sich nur mit "triftigem Grund" oder etwa für Sport und Bewegung im Freien aufhalten darf. Ausflugsfahrten mit dem Motorrad dürften da nicht drunter fallen.