Fakten zur Wahl der Kanzlerin Zum vierten Mal das große Hin und Her

Das Warten auf die neue Regierung ist bald zu Ende: Am Morgen soll Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt werden. Dann folgt ein Hin und Her bis schließlich auch die Ministerriege vereidigt ist.

Am Ende der Vereidigungsformel wird Merkel wieder "so wahr mir Gott helfe" sagen - so wie fast alle Kanzler vor ihr. Weggelassen hat das nur einer: Gerhard Schröder (SPD). Länger als Merkel haben nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU) regiert. Adenauer war 14 Jahre und knapp zwei Monate im Amt. Wenn Merkel bis Ende Januar 2020 durchhält, dann hat sie Adenauer überholt.

Merkel ist gewählt, wenn sie die so genannte Kanzlerinnen–Mehrheit bekommt. Das ist eine Stimme mehr als die Hälfte aller Bundestagsabgeordneten. Es gibt 709 Abgeordnete, die Kanzlerinnenmehrheit liegt also bei 355 Stimmen. Union und SPD haben 44 Stimmen mehr, als für die Wahl der Kanzlerin nötig sind.

Schon heute geht es aber mit einer echten Kraftprobe los. Denn in der SPD-Fraktion sitzen viele Gegner der Großen Koalition. Die Frage ist deshalb nicht ob, sondern wie viele Sozialdemokraten Merkel ihre Stimme verweigern. Der kommenden SPD-Parteichefin Andrea Nahles wird das ganz recht sein. Weil es die Kanzlerin daran erinnert, dass die Koalition mit den Sozialdemokraten kein Selbstläufer ist, sondern immer wieder neu erkauft werden muss. Nicht umsonst hat die SPD diesem Bündnis in zwei Jahren eine "Sollbruchstelle" verpasst.

Angela Merkel ist definitiv eine der mächtigsten Frauen der Welt. Was allerdings auch daran liegt, dass es nicht so viele Frauen an der Spitze von großen, einflussreichen Industrienationen gibt. Merkel ist international angesehen, und als Bundeskanzlerin hat sie die so genannte Richtlinienkompetenz. Das bedeutet, sie sagt quasi, wo es langgeht. Wenn ihr die Arbeit eines Ministers zum Beispiel nicht passt, dann kann sie ihn entlassen. Und wenn sie der Meinung ist, etwas müsse beendet werden, dann ist auch Schluss: so wie mit der Atomkraft 2011.