Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember werden Tickets im Fernverkehr teurer. Außerdem soll es für Pendler in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bessere Verbindungen geben.

Mit dem Fahrplanwechsel wird Bahnfahren im Fernverkehr teurer. Die Deutsche Bahn erhöht die Ticketpreise um durchschnittlich ein Prozent. Auch für die Streckenzeitkarten sowie die BahnCard 100 müssen Fahrgäste künftig mehr bezahlen, sie steigen um durchschnittlich 1,9 Prozent. Dafür bleiben die Preise für die BahnCard 25 und die BahnCard 50 gleich.

Deutsche Bahn: Mehr Züge und mehr Verbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel verkürzt sich nach Angaben der Deutschen Bahn die Reisezeit zwischen München und Zürich auf vier Stunden, außerdem fahren hier künftig doppelt so viele Züge wie bisher. Die Strecke wurde auf deutscher Seite ausgebaut und elektrifiziert. Vor allem für die Menschen im Allgäu sei das eine gute Nachricht, heißt es vom Fahrgastverband Pro Bahn Baden-Württemberg. Außerdem startet zwischen Hamburg und Berlin zum ersten Mal ein Halbstundentakt. Zwischen den beiden Städten fahren künftig 60 Züge pro Tag statt bisher 46.

bwtarif: Ein Ticket für mehrere Verbünde

Neu in Baden-Württemberg sind die bwtarif-Zeitkarten. Mit diesen können Pendler mit einem Ticket verbundübergreifend in allen Verkehrsmitteln des Regional- und Nahverkehrs unterwegs sein. Die bwtarif-Zeitkarten ersetzen die bisherigen Zeitkarten der Deutschen Bahn. "Was jetzt kommt, ist quasi das Streaming-Abo für den Regional- und Nahverkehr in Baden-Württemberg", so der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen. Lob dafür gibt es vom Verkehrsclub Deutschland: "Die neuen verbundgrenzüberschreitenden Zeitkarten sind für viele Pendler attraktiv. Die Fahrkarte beinhaltet ohne Aufpreis die Fahrt am Start- und Zielort mit dem örtlichen Busverkehr", sagt der VCD-Landesvorsitzende Matthias Lieb.

Mit den neuen bwtarif-Zeitkarten sollen Pendler künftig einfacher verbundübergreifend unterwegs sein. dpa Bildfunk picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa | Sebastian Gollnow

Mehr Regionalzüge zwischen Stuttgart und Karlsruhe

Außerdem können sich Bahnfahrer über mehr Regionalzüge zwischen Stuttgart und Karlsruhe freuen. Der private Bahnanbieter Go-Ahead lässt abends zwei zusätzliche Züge zwischen den beiden Städten fahren. Der private Bahnanbieter Abellio wirbt mit neuen und komfortableren Zügen, die künftig auf verschiedenen Regionalstrecken in Baden-Württemberg zum Einsatz kommen sollen - unter anderem zwischen Mannheim/Osterburken und Tübingen. Allerdings werde es länger dauern als geplant, bis die neuen Züge die alten Bahnen ersetzen werden, da es nach Angaben von Abellio beim Fahrzeughersteller Bombardier zu Verzögerungen bei der Produktion gekommen sei.

Reisen trotz Corona: Heimfahren über Weihnachten

Auch weiterhin Pendlerverbindung am Morgen zwischen Stuttgart und Mainz

Zurückgerudert ist die Deutsche Bahn bei der Einstellung der morgendlichen Intercity-Verbindung von Stuttgart über Mannheim nach Mainz und Wiesbaden. Der IC1510 hätte eigentlich in den kommenden Monate erst einmal nicht fahren sollen, da sich die Nachfrage laut DB in Grenzen gehalten hatte. Da die Verbindung bei vielen Pendlern aber sehr beliebt ist, wird der Zug ab 7. Januar 2021 doch wieder fahren. Vor allem der Fahrgastverband Pro Bahn und der Verkehrsclub Deutschland hatten sich darüber beschwert, dass die Deutsche Bahn die Verbindung einstellen wollte.

"Ich bin froh, dass die Deutsche Bahn diese Fernzüge weiterhin gerade auf der wichtigen Hauptachse zwischen Stuttgart und Mannheim anbietet. Genügend Kapazitäten im Schienenverkehr sind gerade in den Zeiten der Pandemie von großer Bedeutung. Denn diese Züge sind besonders wichtig für Fernpendler." Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-Württemberg

Bessere Anschlüsse an den Fern- und Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz verspricht der private Bahnanbieter Vlexx. So verändern sich teilweise die Abfahrtszeiten der Linie RB 33 zwischen Idar-Oberstein und Mainz.

Deutsche Bahn beendet ihr Fernbusgeschäft

Schlechte Neuigkeiten gibt es für Fernbusnutzer. Die Deutsche Bahn steigt zum Jahresende aus dem Fernbusgeschäft aus und stellt den sogenannten IC-Bus ein. Der Fernbus bedient nur noch bis 31. Dezember Strecken zwischen Deutschland und der Schweiz sowie zwischen Deutschland und Tschechien. Unter anderem fährt er von Mannheim über Heidelberg nach Prag. Die Deutsche Bahn hatte ihr Fernbusgeschäft bereits in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren und viele Verbindungen gestrichen. Der Fernbusmarkt in Deutschland wird von Flixbus dominiert, das Münchner Unternehmen kommt auf einen geschätzten Marktanteil von rund 95 Prozent.