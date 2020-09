per Mail teilen

Die Weltwirtschaft erholt sich von der Corona-Krise. Davon profitiert auch die stark vom Export abhängige deutsche Industrie. Experten hatten jedoch mit mehr Wachstum gerechnet.

Deutschlands Exporteure arbeiten sich langsam aus dem Corona-Tief. Im Juli wurden 4,7 Prozent mehr Waren ins Ausland verkauft als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mit einem Ausfuhrwert von 102,3 Milliarden Euro lag dies aber nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde immer noch um 11,0 Prozent unter dem Juli 2019.

Damit sind die deutschen Exporte im Juli den dritten Monat in Folge gewachsen und der Export-Europameister erholt sich weiter von den Corona-bedingten Einbrüchen im März und April. Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten hatten das Geschäft in den vorherigen Monaten ausgebremst.

Kein Vorkrisenniveau bis Jahresende

Dabei geht die Erholung nicht so schnell, wie von Wirtschaftsexperten erhofft. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 5,0 Prozent gerechnet. Auch die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutschen Exporte in diesem Jahr wegen der Corona-Rezession bei vielen wichtigen Handelspartnern um mehr als zwölf Prozent einbrechen werden. 2021 sollen sie dann um knapp neun Prozent wachsen.

Von Januar bis Juli sanken die Ausfuhren trotz der Aufholjagd der vergangenen Monate um 13,1 Prozent auf 679 Milliarden Euro. Dabei schrumpfte das Geschäft mit den EU-Staaten um 13,6 Prozent, das mit dem Rest der Welt um 12,4 Prozent. Die deutschen Importe zogen im Juli um 1,1 Prozent an. Auch das ist das dritte Wachstum in Folge. Hier waren Experten von einem wesentlich stärkeren Plus von 3,3 Prozent ausgegangen.

Mit Material von dpa und Reuters.