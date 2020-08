Die Explosionen im Hafen von Beirut haben international Trauerbekundungen und Hilfsangebote ausgelöst. Auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel kondolierten. Hilfe aus Mainz macht sich auf den Weg.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb an die libanesische Staatsspitze, er sei betroffen und schockiert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte, der Libanon könne in dieser schweren Zeit auf die Hilfe und Unterstützung der Bundesregierung zählen.

Deutschland hat - wie auch andere Länder und die EU - Hilfe angekündigt. Nach ARD-Angaben starten 42 Einsatzkräfte des technischen Hilfswerks noch am Abend nach Beirut - davon acht Kräfte aus Rheinland-Pfalz, weitere aus Hessen, NRW und dem Saarland; mit dabei zudem 16 Tonnen Material des Technischen Hilfswerks aus Mainz. Aus Kuwait und Katar sind bereits erste Hilfsflüge im Libanon eingetroffen.

Mindestens 135 Tote und rund 5.000 Verletzte

Im Libanon gilt jetzt der Ausnahmezustand. Die Zahl der Toten nach den zwei Explosionen in der libanesischen Hauptstadt wurde auf mittlerweile mindestens 135 nach oben korrigiert. Mehr als 5.000 Menschen sollen Verletzungen erlitten haben. Auch Deutsche sind unter den Opfern. Ein Sprecher des libanesischen Roten Kreuzes in Beirut sagte, Teams des Roten Kreuzes setzten die Such- und Rettungsaktivitäten in den umliegenden Gegenden fort.

Medien: Chaotische Zustände

Ganz Beirut wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Örtliche Medien sprechen von chaotischen Zuständen in der Stadt. Bis zu 300.000 Menschen seien obdachlos. Sämtliche Krankenhäuser sollen belegt sein. Die Behörden wollen jetzt Feldlazarette errichten.

Die Explosionen erschütterten Beirut am Dienstagnachmittag und richteten schwere Zerstörungen an. Laut Regierungschef Hassan Diab sind 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Das Material sei seit sechs Jahren ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus untergebracht gewesen. Warum es explodierte, ist noch nicht geklärt.

Ammoniumnitrat ist Teil von Düngemitteln - und Sprengstoff

Ammoniumnitrat kann zur Herstellung von Düngemitteln verwendet werden, aber auch für die Produktion von Sprengstoff. Der Sicherheitschef der Regierung, Abbas Ibrahim, sagte, das Ammoniumnitrat sei 2014 von einem Frachtschiff beschlagnahmt worden. Regierungschef Diab kündigte an, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Er erklärte den heutigen Mittwoch zum Staatstrauertag.