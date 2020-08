per Mail teilen

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es zu einer schweren Explosion gekommen. Das hat das libanesische Rote Kreuz auf Twitter bestätigt. Die Hintergründe sind bisher noch unklar. Mehrere Medien berichten von einer großen Rauchwolke über der Stadt und Fensterscheiben, die zu Bruch gegangen seien. Die Explosion soll sich in der Nähe des Hafens ereignet haben und in großen Teilen der Stadt zu spüren gewesen sein.