Ex-Beatle John Lennon war ein brillanter Musiker und Komponist, aber auch ein LSD-Jesus auf Erden, meint Martin Rupps. Lennon hat nicht nur gekokst, sondern das Koksen zelebriert.

Vor 40 Jahren wurde der Ex-Beatle John Lennon vor seinem Appartement in New York ermordet. Danach ist er als Jesus zum Himmel gefahren. Nicht einmal Elvis Presley, Michael Jackson oder Prince erleben im Tod eine vergleichbare Vergötterung.

John Lennon mit seiner Frau Yoko Ono. Vor 40 Jahren wurde der Musiker und Komponist ermordet dpa Bildfunk Allan Randu/dpa

Sie merken schon, ich finde zu John Lennon keinen Zugang. Es ist mit ihm wie mit dem FC Bayern: Man muss ihn lieben oder lässt es ganz. Ein bisschen "Imagine" oder "Woman" gibt es nicht.

Erfinder der Selbstverwirklichung

John Lennon war ein brillanter Komponist und Musiker, aber sein Genius blieb immer auf sich selbst und seine Frau bezogen. Beide sind die Erfinder der Selbstverwirklichung – was später überall ziemlich beliebt wurde. Es meint: Ich mache, was ich will.

Hier setzt mein Befremden über John Lennon bis heute an. Als ihm wegen seiner Kokserei in den USA die Ausweisung drohte, hörte er nicht mit den Drogen auf, sondern gründete einen eigenen Staat. Elvis Presley, Michael Jackson oder Amy Winehouse koksten auch, zelebrierten es aber nicht. John Lennon ist nach meiner Meinung ein schlechtes Vorbild bis heute.

Der gewaltsame Tod eines Prominenten macht sein Werk auf Dauer bedeutend. Friedensengel wie Mahatma Ghandi oder John Lennon werden sogar unsterblich. Damit ging dem LSD-Jesus auf Erden allerdings die Möglichkeit flöten, wenigstens ein paar Sympathiepunkte bei mir zu sammeln.