Meinung: Der endlose Streit ums Cannabis

per Mail teilen

Politische Begeisterung ist bei der Bundesregierung nicht mehr zu erkennen. Fast jedes Vorhaben wird zerredet. Auch bei der Cannabis-Legalisierung geht es nicht voran.

Wie ist das jetzt eigentlich mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland? Ich frage, weil mal wieder ein Jahr fast vorbei ist … und ich frage auch, weil ich in den letzten Monaten ehrlich gesagt nicht mehr so richtig aufgepasst habe.

Die Kolumne von Jan Seidel können Sie hier auch als Audio hören:

Cannabis-Legalisierung: Eigentlich waren wir doch schon weiter oder nicht?

Beim letzten Mal hat irgendjemand das Thema wieder ins Spiel gebracht. Irgendwo hat, glaube ich, auch Karl Lauterbach irgendwas gesagt. Danach wurde aber gleich wieder klar, dass es ja nicht um eine richtige Freigabe geht, sondern nur um den Besitz von dreieinhalb Pflanzen mit 18 Blättern oder so, und nur aus Bodenhaltung. Kauf sollte auch gehen, aber nur als geprüftes Mitglied oder geschützte Art – und nicht am langen Donnerstag, falls es den noch gibt. Tenor war dann, dass man da wirklich sehr vorsichtig sein muss. Das war glaube ich der Zeitpunkt, an dem ich mich mental aus der Debatte ausgeblendet habe.

Seit Jahren wird nur diskutiert

Ich selber rauche das Zeug nicht, aber ich ahne: Wahrscheinlich ist es auch in Zukunft weniger nervtötend, Cannabis illegal bei einem Dealer zu besorgen, als auf die Freigabe zu warten – oder der Debatte darüber zu folgen. Im Moment ist es illegal, wird aber nicht bestraft, wenn man nicht einen Einkaufswagen voll davon besitzt – und in Zukunft soll es legal sein … aber nur ungefähr bis zur Menge von einem Einkaufswagen.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

In anderen Ländern geht es ja auch

Klar, dass man da ein paar Jahre drüber diskutieren muss und die Entscheidung immer wieder auf die lange Bank schiebt. Weil man ja auch in anderen Ländern sieht, dass sie nach der Legalisierung sofort in eine Art flammendes Inferno und in die Anarchie gestürzt sind.

Mehr Gelassenheit und Entspannung

Dabei war das Ganze mal ein Leuchtturm-Projekt der Ampel-Koalition und hat enormes politisches Potential. Wird aber leider ... mal wieder ... wie so vieles ... zerredet, bis es keiner mehr hören kann. Dabei wäre ja genau das ein Grund für die Legalisierung: ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen mehr Entspannung. Auch, wenn das nicht das ist, was wir sonst mit "breiter Mehrheit" meinen.