Das sind die Aufgaben einer Wehrbeauftragten

Als Wehrbeauftragte hat Högl nun die Aufgabe, dem Bundestag bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte zu helfen. Grundlage dazu ist Artikel 45b des Grundgesetzes. Sie ist damit quasi Anwältin der Soldatinnen und Soldaten und zudem für die Wahrung ihrer Grundrechte zuständig. Högl kann jederzeit - auch unangemeldet - die Truppe besuchen. Sie soll zudem über die Grundsätze der Inneren Führung in der Bundeswehr wachen. Einmal im Jahr wird sie ihre Erkenntnisse in einem Bericht an den Bundestag festhalten. In den vergangenen Jahren wurden dabei auch Mängel bei der Ausrüstung kritisiert.