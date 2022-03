Meinung: Europa!

Im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Europa zusammengerückt. Es ist gut, dass sich Europa auf seine eigentlichen Werte besinnt, auch langanhaltend, meint Josef Karcher in seinem Wochenendkommentar "Zwei Minuten".

Es ist noch gar nicht so lange her, da liefen im Fernsehen Talkshows mit Titeln wie: "Trauerspiel Europa", "Ratlos in Europa" oder „Europa auf der Kippe“. Die europäische Idee schien abgenutzt, rief kaum noch Begeisterung hervor. Die EU in Brüssel, ein seelenloser Bürokraten-Apparat, der regelmäßig Richtlinien auswirft, wie beispielsweise Bananen oder Äpfel auszusehen haben. Die einzelnen Staaten sowieso untereinander völlig zerstritten. Kompromisse nur gegen Euros.

Diese Beschreibung stimmt nicht mehr – oder nur noch teilweise. Europa lebt! Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Europäerinnen und Europäer auf nie gekannte Art und Weise zusammengeschweißt – sowohl auf der staatlich-institutionellen Ebene wie auch auf der zivilgesellschaftlichen. Dabei muss man nicht mal Mitglied der Union sein, auch die ach so neutrale Schweiz und das selbstisolierte Großbritannien sind dabei, den Aggressor mit Sanktionen zu belegen und die angegriffene Ukraine solidarisch zu unterstützen. All dies erinnert an die Europa-Hymne, Beethovens Melodie und Schillers Text, die Ode an die Freude. Darin ist die Rede von der "Rettung von Tyrannenketten". Auch das ist der Sinn von Freundschaft, aktueller geht es wohl kaum.

Realistisch betrachtet ist Europa wegen eines äußeren Feindes in Gefahr geraten und hat sich entschieden, das zu tun, was nötig ist: Zusammenhalt, um die grundlegenden Werte zu verteidigen – Frieden und Freiheit, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit. Dazu gehört, dass Europa "die Sprache der Macht" erlernen muss, wie es der Außenbeauftragte Josep Borell einmal formulierte. Und dieser Lernprozess ist bereits fortgeschritten. Der Kreml hat in den letzten Jahren viel investiert, um Europa zu destabilisieren, zu verunsichern, zu infiltrieren, Spannungen zu inszenieren, aus Gegensätzen Konflikte zu machen. Das hat man zwar gewusst, im Interesse der wirtschaftlichen Verbundenheit aber hingenommen.

Damit ist jetzt Schluss. Das vereinte Europa zeigt Stärke.

Kraft braucht es dazu. Kraft, die sich aus der europäischen Idee speist, von der die Generationen so beseelt waren, die den Zweiten Weltkrieg hinter sich hatten und eine Zukunft vor sich. Das gleiche gilt heute für uns alle. Europa, das ist unsere Angelegenheit, für Kopf und Herz. Nicht nur in Kriegs- und Krisenzeiten. Unser Kontinent ist auf das Selbstbewusstsein und die Herzenswärme seiner Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Wie hat Schiller gedichtet: "Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt."