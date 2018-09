Europa ist Thema bei Treffen im Kanzleramt "Ungewöhnliche Häufung" internationaler Besuche

Paolo Gentiloni aus Italien, aus Polen Mateusz Morawiecki und die Britin Theresa May: So viel internationalen Besuch bekommt die Bundeskanzlerin selten an einem Tag. Die "ungewöhnliche Häufung" - so drückte es Regierungssprecher Steffen Seibert aus, mache das große Interesse der internationalen Partner an einem Meinungsaustausch mit der Bundesregierung deutlich.