Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine Wirtschaftskrise. Wie will Europa das abfedern? Darüber beraten die EU-Finanzminister - Streit ist vorprorgrammiert.

Die Finanzminister der Euro-Gruppe beraten wegen der Corona-Krise erneut über Hilfen für finanziell schwächere Länder. Dazu findet eine Video-Konferenz statt. Zuvor sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in einem auf Twitter veröffentlichten Video, es gehe um ein ganz deutliches Zeichen der Solidarität, die jetzt in Europa notwendig sei.

Seit Tagen wird in der Eurozone darüber debattiert, wie Ländern wie Italien und Spanien geholfen werden soll. Deutschland lehnt dabei - wie einige andere Länder - sogenannte Euro-Bonds und damit eine gemeinsame Kreditaufnahme ab.

SWR-Berlin-Korrespondent Alfred Schmit sieht das ähnlich. Warum, kommentiert er im Video:

Dauer 1:22 min Warum "Corona-Bonds" Probleme brächten SWR-Berlin-Korrespondent Alfred Schmt kommentiert.

Frankreich will europäisches Corona-Rettungspaket

Für den französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ist völlig klar, was heute bei der Videokonferenz herauskommen muss: Es müsse ein Gesamtrettungspaket geschnürt werden, das Soforthilfen enthalte und die Solidarität Europas in dieser Situation unterstreiche.

Le Maire spricht in dem Zusammenhang zwar nicht von Corona-Bonds oder Euro-Bonds, aber er meint gemeinsame europäische Fonds, die es allen EU Staaten einfacher machen, in dieser Situation neue Schulden aufzunehmen. Vor allem solchen, denen es finanziell nicht so gut geht wie Deutschland oder wie den Niederlanden.

Deutschland ist gegen Corona-Bonds

Die Bundesregierung will keine gemeinsamen europäischen Schulden. Dafür müsse in Deutschland im Zweifel die Verfassung geändert werden, heißt es. Zumindest müsste der Bundestag zustimmen, es brauche Vertragsänderungen - alles viel zu langwierig. Dabei seien doch jetzt schnelle Lösungen gefragt.

Dennoch betont Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) immer wieder, dass diese Krise nur gemeinsam zu bewältigen sei.

"Und deshalb wird Deutschland auch und gerade in dieser Zeit an der Seite seiner europäischen Partner stehen." Olaf Scholz (SPD), Finanzminister

Doch wenn es um Corona-Bonds geht, hört die Solidarität bisher auf. Vor knapp zwei Wochen ist bereits der Videogipfel der europäischen Staats und Regierungschefs an dieser Frage gescheitert. Die Finanzminister sollen jetzt eine Lösung ausarbeiten. Welche das sein kann, ist völlig offen.

"Wir sehen in dieser Krise das leider alte Muster wieder aufbrechen. Also obwohl dieser Virus alle Staaten gleichermaßen trifft, haben wir die gleichen Spaltung in der Eurogruppe wie vorher" Sven Giegold (Grüne), Europapolitiker

Sven Giegold (Grüne) meint, dass die reicheren Euroländer die Unterstützung liefern sollen, wie sie von den ärmeren verlangt wird, was allerdings von Deutschland, den Niederlanden, Finnland oder Österreich zurückgewiesen wird. Man wolle etwa durch Kreditgarantien der Europäischen Investitionsbank unterstützen, durch Mittel aus dem Euro Rettungsfonds oder durch das von der EU Kommission vorgeschlagene 100-Milliarden-Programm zur Finanzierung von Kurzarbeit. Doch das ist Italien, Spanien oder Frankreich zuwenig.

Auch einige Wirtschaftsinstitute für Corona-Bonds

Unterstützung erhalten die Südeuropäer unter anderem auch von namhaften deutschen Ökonomen. Zeitlich befristete gemeinsame Anleihen der Euro Staaten seien in dieser Krise ein richtiges Instrument, heißt es etwa vom Kieler Institut für Weltwirtschaft oder vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Für die EU steht in jedem Fall viel auf dem Spiel: Sie muss zeigen, dass sie auch in der extremen Krise zusammenhält.