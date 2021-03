Der EuGH hatte über den Fall eines Offenbacher Feuerwehrmannes zu entscheiden, der geklagt hatte, ob seine Bereitschaftsdienste auch als Arbeitszeit gelten müssten.

Das Urteil wird dem Offenbacher Feuerwehrmann erst mal nicht weiterhelfen, seine regelmäßigen Rufbereitschaftszeiten auch bezahlt zu bekommen. Als Einsatzleiter leistet er Bereitschaftsdienste. Dabei muss er seine Einsatzmontur tragen und, wenn er angerufen wird, innerhalb von 20 Minuten mit dem Einsatzfahrzeug an seiner Dienststelle sein. Er sagt, er sei dadurch erheblich eingeschränkt. Das sei Arbeitszeit.

Das oberste Gericht der EU entschied: "Arbeitszeit" sei, wenn die dem Arbeitnehmer auferlegten Einschränkungen seine freie Zeit ganz erheblich beeinträchtigen. Bereitschaftszeit sei automatisch "Arbeitszeit", wenn der Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz, der nicht seine Wohnung ist, bleiben und sich dort seinem Arbeitgeber zur Verfügung halten muss. Entscheidend sei auch, in welcher Reaktionszeit er am Einsatzort sein muss.

Nicht er, der EuGH, sondern das Verwaltungsgericht Darmstadt muss nun in einer Gesamtwürdigung aller Umstände der Ruhe- und Arbeitsbedingungen des Offenbacher Feuerwehrmannes prüfen, was für ihn Arbeits- und was keine Arbeitszeit ist. Die Vergütung von Rufbereitschaften haben die EU-Staaten und Tarifverträge zu regeln. Die Gewerkschaft Verdi weist darauf hin, dass in Deutschland für alle Rufbereitschaften, die Arbeitszeit darstellen, der Mindestlohn gilt.

Das Grundsatzurteil der Luxemburger Richter hat Bedeutung für alle Branchen, für die die Arbeitszeitrichtlinie der EU und das deutsche Arbeitszeitgesetz gelten, also etwa auch für die Polizei, die Pflege und die Sozialindustrie.