Der EU droht mitten in der Corona-Krise eine neue Zerreißprobe: Der Streit um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Was ist das überhaupt, warum wehren sich manchen Staaten so dagegen und was hat es mit dem Haushalt zu tun?

Ungarn und Polen drohen derzeit, bei der Abstimmung zum EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre ihr Veto einzulegen. Weil der Haushalt einstimmig beschlossen werden muss, könnten sie ihn damit kippen - und damit auch dringend benötigte Corona-Hilfen im Umfang von 750 Milliarden Euro für alle EU-Staaten stoppen. Dies könnte für Länder wie Italien schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen haben. Neue Regel gegen Missbrauch von EU-Geld Hintergrund ist der Streit darüber, wie Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU geahndet werden sollen. Zusammen mit dem Finanzpaket soll nämlich auch die sogenannte Konditionalitätsregelung in Kraft treten. Diese Regel ermöglicht es der EU im großen Stil, Zahlungen an die Mitgliedsstaaten zu kürzen, wenn in dem Land der Rechtsstaat gefährdet ist oder das Geld der EU für andere Zwecke verwendet wird als vorgesehen. Politische Mittel bisher ohne Wirkung Konkret könnte dies zum Beispiel dann der Fall sein, wenn Gerichte nicht unabhängig sind und den Missbrauch von EU-Mitteln ermöglichen oder sogar ganz klar fördern. Vor allem den Regierungen in Ungarn und Polen wurde zuletzt immer wieder vorgeworfen, ihren Einfluss auf die Justiz auszubauen. Alle Versuche, sie mit politischen Mitteln zu einem Kurswechsel zu bewegen, blieben bislang aber erfolglos. Ungarn spricht von "Erpressung" Die Kritik wird aus Warschau und Budapest kategorisch zurückgewiesen. Mit Blick auf diese Regelung sprach Ungarns Kanzleramtsminister Gergely Gulyas davon, dass die EU die Mitgliedsstaaten "erpressen" könnte. Um die Konditionalitätsregelung zu beschließen, braucht es - im Gegensatz zum Haushalt - nur eine qualifizierte Mehrheit. Diese ist bereits erreicht, wenn 15 EU-Staaten zustimmen, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union ausmachen. Sollte die Regelung beschlossen werden, werde Ungarn nicht in der Lage sein, zum nötigen Konsens für das Finanzpaket beizutragen. Ungarns Regierungschef Viktor Organ drohnt der EU mit einem Veto beim Haushalt. dpa Bildfunk picture alliance/John Thys/AFP Pool/AP/dpa Lösung derzeit nicht in Sicht Wie der Konflikt mit Ungarn gelöst werden könnte, ist derzeit völlig unklar. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Gespräche mit den Regierungschefs von Polen und Ungarn geführt, um zu einer Einigung zu kommen. Denkbar ist, dass die Staats- und Regierungschefs sich bei einem Gipfel mit dem Thema beschäftigen müssen. Dass die Konditionalitätsregelung doch noch aufgegeben wird, gilt als nahezu ausgeschlossen. In diesem Fall dürften nämlich EU-Länder wie die Niederlande oder das Europaparlament das Finanzpaket aus Protest blockieren.